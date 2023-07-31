Военкор показал видео, на котором украинские диверсанты пытались зайти в РФ Военкор Живов показал кадры, на которых ВС РФ помешали диверсантам ВСУ зайти в Россию

Украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию России на стыке Курской и Белгородской областей, сообщил в Telegram военкор Алексей Живов. Он опубликовал кадры, на которых видно, что российские военные наносят по диверсантам удар из гаубицы Д-30.

Украинские военные собрались в очередной раз зайти на территорию России на стыке Белгородской и Курской областей. Но не учли, что у наших военных теперь достаточно средств разведки, и за плечами гаубицы Д-30. Результат на видео, — написал Живов.

Он подчеркнул, что группа украинских военных была заблаговременно обнаружена и уничтожена. Таким образом, вторжение на территорию России было пресечено.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на территорию Белгородской области заходила небольшая группа украинских диверсантов. По его словам, они напали на служебную машину Минобороны РФ, перевозящую продукты питания. После появления чеченских бойцов диверсанты вернулись на территорию Украины.

15 июня чеченские бойцы батальона «Запад Ахмат» заступили на службу на границе Белгородской области и Украины. Как заявил Кадыров, жители региона теперь надежно охраняются, и украинские диверсанты не смогут проникнуть на территорию области.