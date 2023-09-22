Стало известно о выделении ЕС нового транша помощи Украине ЕС предоставил Украине новый транш помощи на сумму €1,5 млрд

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

ЕС выделил Украине новый транш помощи на сумму €1,5 млрд, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, которые приводит ТАСС, объединение уже предоставило в этом году Киеву €13,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи.

Сегодня мы выплатили Украине еще €1,5 млрд, — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что такие транши должны помочь Украине в восстановлении инфраструктуры и проведении реформ на пути в Евросоюз.

Ранее стало известно, что Пентагон решил продолжать поддержку Украины даже в случае возможного шатдауна — приостановки работы федерального правительства за отсутствием бюджетного финансирования, который возможен после 30 сентября.

Обычно в такой ситуации Пентагон приостанавливает свою деятельность, не считая операций с критическим значением для национальной безопасности. Представитель американского Министерства обороны Крис Шервуд рассказал изданию, что «несмотря на любой потенциальный шатдаун», Вашингтон продолжит деятельность, связанную с украинским конфликтом. Речь идет и об обучении солдат ВСУ, и о поставках Киеву вооружений.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что общая стоимость нового пакета американской помощи Украине составит $128 млн. Речь идет о выделении вооружений и оборудования. Он добавил, что поставки еще на $197 млн пойдут из ранее выделенных пакетов.