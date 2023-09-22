В США сообщили, что Пентагон продолжит поддержку Украины Politico: Пентагон продолжит поддерживать Украину даже в случае шатдауна

Фото: Laura Farr/AdMedia/Global Look Press

Пентагон решил продолжать поддержку Украины даже в случае возможного шатдауна — приостановки работы федерального правительства за отсутствием бюджетного финансирования, сообщает Politico. Издание отмечает, что шатдаун в США возможен уже после 30 сентября.

Обычно в такой ситуации Пентагон приостанавливает свою деятельность, не считая операций с критическим значением для национальной безопасности. Представитель американского Министерства обороны Крис Шервуд рассказал изданию, что «несмотря на любой потенциальный шатдаун», Вашингтон продолжит деятельность, связанную с украинским конфликтом. Речь идет и об обучении солдат ВСУ, и о поставках Киеву вооружений.

Решение сделать исключение для связанных с Украиной операций было только что принято, — подчеркнул он.

К шатдауну в США может привести неспособность конгресса принять бюджет — полноценный или краткосрочный — к концу 2023 финансового года.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что общая стоимость нового пакета американской помощи Украине составит $128 млн. Речь идет о выделении вооружений и оборудования. Он добавил, что поставки еще на $197 млн пойдут из ранее выделенных пакетов.