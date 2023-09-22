ПВО сорвала атаку дронов у Крыма и Туапсе: новости СВО на утро 22 сентября

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Расчёт зенитной установки

Российские средства ПВО сбили беспилотный аппарат на подлете к Туапсе в Краснодарском крае, об этом сообщили в городской администрации. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В Минобороны РФ позднее уточнили, что два БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами в Вашингтоне признался, что без помощи США Киев проиграет в конфликте с Москвой, об этом заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Он привел признание украинского руководителя дословно.

Варшава не станет передавать Вооруженным силам Украины новое оружие, приобретенное для обороны собственной страны, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. При этом он добавил, что республика ранее подписала ряд контрактов с Украиной, в том числе на поставки гаубиц Кrab. Одновременно с этим польский лидер подчеркнул, что Варшава должна выполнить ранее заключенные контрактные обязательства и сделает это. Он также рассказал, что у Польши есть целый ряд соглашений с Украиной, касающихся боеприпасов и средств разминирования.

Финская компания Insta разработала беспилотник Steel Eagle со шрапнелью. Киев может начать получать БПЛА для компенсации нехватки снарядов. Этот беспилотный летательный аппарат способен нести осколочный заряд, содержащий три тысячи поражающих элементов, способных пробивать тонкую броню. Также отмечается, что такой дрон поможет ВСУ в борьбе «со значительным количеством пехоты на открытой местности в условиях дефицита боеприпасов».

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Военные Украины откажутся идти в новое наступление, если президент страны Владимир Зеленский отдаст подобный приказ, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук. По его мнению, украинская армия уже почти уничтожена. Он считает, что Украина не смогла ничего добиться на передовой. Крук обратил внимание на то, что в настоящее время стали очевидны большие резервы России в людях и новых видах оружия, включая дроны и истребители.

Российские войска нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ХЗТМ), сообщил координатор пророссийского подполья города Николаева Сергей Лебедев. По его словам, удар по складам предприятия нанесли утром 21 сентября.

Оперативно-тактические ракеты ATACMS не будут включены в новый пакет помощи Украине, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, такое решение принял лично Джо Байден. При этом Салливан указал, что в новые поставки на Украину, о которых в ближайшее время должен объявить глава государства, войдут «значительные» средства ПВО и кассетные боеприпасы.

Первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе, сообщил президент США Джо Байден по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме. Всего Вашингтон обещал поставить Киеву 31 боевую единицу.

Общая стоимость нового пакета американской помощи Украине составить $128 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что поставки еще на $197 млн пойдут из ранее выделенных пакетов.

Новый пакет военной помощи от США был необходим Вооруженным силам Украины, признал глава государства Владимир Зеленский. При этом украинский лидер не стал упоминать ракеты ATACMS, которые запрашивал у Вашингтона.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Владимир Зеленский и Джо Байден

Пентагон решил продолжать поддержку Украины даже в случае возможного шатдауна — приостановки работы федерального правительства за отсутствием бюджетного финансирования. Шатдаун в США возможен уже после 30 сентября.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не стал гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новую военную помощь на $24 млрд. Именно такую сумму запросила администрация США у конгресса. Зеленский ответил на все вопросы о спецоперации на Украине, но Маккарти не дал обязательств о помощи.

Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка одобрила написание слов «Россия», «Российская Федерация» и «Москва» с маленькой буквы. Изменения касаются только текстов неофициального содержания. Написание слов со строчной буквы больше не будут классифицировать как отклонение от нормы.

Наступление осенней погоды изменит ситуацию на Украине в пользу России, заявил обозреватель Hill Брэд Дресс. По его мнению, из-за дождливой и холодной погоды украинские операции замедлятся.

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