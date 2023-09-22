Стало известно о возвращении ЧВК «Вагнер» в зону СВО Котенок сообщил о возвращении бойцов ЧВК «Вагнер» в зону СВО

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Боец ЧВК «Вагнер»

Военкор Юрий Котенок сообщил в Telegram со ссылкой на источники, что ЧВК «Вагнер» вернулась в зону боевых действий на Украине. По его словам, бойцов частной военной компании заметили в Херсонской области. Котенок отметил, что сейчас эта информация находится под грифом «Секретно». Минобороны России не комментировало эту информацию.

Ряд источников подтверждает, что группы ЧВК «Вагнер» в настоящий момент прибыли в зону боевых действий в Херсонской области. Штурмовые отряды легендарного соединения распределяются по секторам. Подробности пока неизвестны — информация под грифом «Секретно», — написал Котенок.

Военкор выразил мнение, что сейчас России нужны бойцы ЧВК «Вагнер», армия нуждается в «реальных победах и освобождении своих территорий».

Ранее анонимные Telegram-каналы сообщили, что в Армению были перемещены три тысячи вагнеровцев, которые собираются организовать антиправительственные акции на территории республики. Как заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, Совет национальной безопасности Армении проверит сообщения о присутствии в стране бойцов ЧВК «Вагнер».