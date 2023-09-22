Военэксперт оценил шансы Киева отбить у России Артемовск Военэксперт Дандыкин: ВСУ никогда не вернут под свой контроль Артемовск

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы минометного артиллерийской бригады ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда не вернут под свой контроль Артемовск (Бахмут), заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, у ВСУ не обладают достаточным количеством бойцов и техники для подобных операций.

Зеленский обещал этим летом прогуляться по набережной Ялты, такой был размах. 100% ВСУ не займут Артемовск. Если у них летом не получилось, когда были мотивация и запал, то сейчас — тем более. В условиях городских боев наступающей стороне нужно пятикратное численное превосходство, у ВСУ его нет и не будет. Артемовск сам как оборонительный рубеж — дома, стены, подвалы, укрепления, — рассказал Дандыкин.

Он не исключил, что в Артемовске «сгорели лучше подразделения ВСУ, как у немцев в Сталинграде полегла 6-я армия».

Разрушилась очередная украинская легенда, как это было с так называемыми киборгами в аэропорту Донецка, как с чудо-летчиком в Киеве, которого никогда не существовало. И все закончилось десятками тысяч потерь для ВСУ. Артемовск — это наш город, пусть Зеленский думает, как Украине не потерять другие города. Уверен, что наши в Артемовске все укрепили, пристрелялись и заминировали, где надо, — подытожил Дандыкин.

Ранее Зеленский во время визита в США заявил, что ВСУ возьмут Артемовск и еще два города. По его словам, которые приводит издание USA Today, названия этих городов пока нельзя раскрывать, однако планы по их захвату «очень и очень всеобъемлющие». Предполагается, что их могут начать реализовывать грядущей зимой.