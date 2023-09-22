Над Севастополем во время ударов ВСУ дежурил самолет США

Самолет P-8A «Посейдон»

Самолет Военно-морских сил США P-8A «Посейдон» был замечен в небе над Черным морем во время удара по Севастополю, сообщает Telegram-канал Readovka. По данным канала, он не корректировал атаку, а фиксировал ее результаты. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По данным Telegram-канала SHOT, на борту этого самолета установлен многоцелевой поисковый радиолокатор Raytheon APY-10 для разведки на большом расстоянии.

Об ударе Вооруженных сил Украины по штабу Черноморского флота России в Севастополе сообщил губернатор Михаил Развожаев. По данным Telegram-канал «112», пострадали шесть человек. Позже Развожаев предупредил о возможности новой атаки и призвал местных жителей не посещать центр города.

По данным Telegram-канала Mash украинские войска нанесли удар французской крылатой ракетой «воздух-земля» Storm Shadow. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Позже Развожаев заявил об отмене ракетной и авиационной опасности. При этом он призвал горожан и гостей Севастополя воздержаться от въезда в центральную часть города. В настоящее время дороги в центре остаются перекрытыми, проходит ряд специальных мероприятий.