Стало известно, какой ракетой ВСУ ударили по штабу ЧФ в Севастополе Mash: ВСУ могли ударить ракетой Storm Shadow по штабу ЧФ в Севастополе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Storm Shadow

Telegram-канал Mash сообщил, что украинские войска, по предварительным данным, нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе англо-французской крылатой ракетой «воздух-земля» Storm Shadow. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Как пишет канал, в Севастополе снова прозвучал сигнал опасности ракетного удара. Местные власти призвали всех жителей близлежащих районов следовать в укрытия.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке ВСУ по штабу Черноморского флота. Информация о пострадавших уточнялась.

Позже Развожаев заявил об угрозе еще одной атаки, призвав жителей не выезжать в центр города и не выходить из зданий. Он попросил всех, кто находится рядом со штабом ЧФ, при звуках сирены проследовать в укрытия. После 14:10 мск глава Севастополя объявил отбой ракетной и авиационной опасности, но призвал граждан воздержаться от поездок в центр города, где перекрыты дороги и проводятся специальные мероприятия.

Утром 22 сентября власти Севастополя сообщили о приостановке движения морского пассажирского транспорта. Жителей уведомили, что на площадях Нахимова и Захарова организуют подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.