Лукашенко заявил, что Запад уже начал «сливать» Зеленского Лукашенко: США уже дали отмашку Польше сливать Зеленского, потому что он надоел

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты уже «дали отмашку» Польше «сливать» президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, которые приводит БелТА, политик «надоел» им.

Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия должна защищаться, поскольку не знает, чего ждать от «бешеных политиков Польши».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять вооружение Киеву, поскольку сама активно вооружается. При этом, согласно данным властей страны, Варшава является третьим в мире поставщиком оружия Киеву после США и Великобритании.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не станет передавать Вооруженным силам Украины новое оружие, приобретенное для обороны собственной страны. При этом он добавил, что республика ранее подписала ряд контрактов с Украиной, в том числе на поставки гаубиц Кrab.

В апреле 2022 года Варшава объявила о поставке военной помощи Киеву на сумму €1,5 млрд. В конце июля 2023 года речь шла уже о поставках на сумму €3 млрд. Среди переданного Украине вооружения числились танки, истребители, БПЛА, системы ПВО и многое другое.