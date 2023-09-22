ВСУ совершили танковую атаку на российские села, граничащие с Украиной ВСУ обстреляли село Барбино и деревню Грудская, которые граничат с Украиной

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ атаковали село Барбино, расположенное в трех километрах от границы с Украиной. Кроме того, по информации канала, под танковым обстрелом оказалась деревня Грудская. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как стало известно SHOT, вчера около 19:00 по селу Барбино прилетело три снаряда калибра 125 мм. Канал уточняет, что обошлось без пострадавших и разрушений.

SHOT пишет, что за несколько часов до этого ВСУ в течение почти получаса обстреливали из танков деревню Грудская в приграничном Севском районе. Канал сообщает, что по нему было зафиксировано восемь снарядов калибра 125 мм. Канал уточняет, что велся обстрел из минометов. SHOT отметил, что в результате ЧП никто не пострадал, здания не были повреждены.

Ранее ВСУ обстреляли село Наумовка в Белгородской области из пулеметов и минометов. Украинские военные атаковали населенный пункт с помощью 20 мин калибра 60 мм, а также совершили около 100 выстрелов из пулемета Калашникова. При этом пострадавших и разрушений нет.