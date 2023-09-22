Украину призвали лишить права на собственную армию из-за угроз Крыму Крымская национальная миссия призвала лишить Украину собственной армии

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украину необходимо лишить права иметь собственную армию, заявил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Таким образом он отреагировал на заявление советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, призвавшего уничтожить республику. По мнению Смирнова, полная демилитаризация Украины является одним из главных условий для обеспечения безопасности в Европе.

Одним из условий создания нового безопасного европейского мира должен быть не только внеблоковый статус Украины, но и лишение ее права иметь собственные вооруженные силы. Прежде всего это будет лучшей гарантией безопасности и для самих украинцев, — заявил Смирнов.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой ранее назвал способ защитить Крым от атак Вооруженных сил Украины. Он напомнил, что российская армия регулярно уничтожает выявленные в течение 24 часов военные цели украинской армии. По его мнению, так нужно реагировать на удары ВСУ всегда. Кроме того, важно продолжать анализировать каждую ситуацию, связанную с атакой украинских беспилотников на российские территории, считает он.

Как сообщалось ранее, российские системы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников на аэродром Саки, расположенный в Крыму. Советник главы Крыма Олег Крючков подчеркивает, что сообщения в украинских соцсетях о поражении объекта оказались фейком «киевских школьников».