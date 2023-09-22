В Бахчисарайском районе Крыма сбили ракету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бахчисарайском районе Крыма сбили ракету, сообщил в своем Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков. По его словам, атаку успешно отразили силы противовоздушной обороны, однако из-за упавших на землю осколков загорелась трава.

За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует, — написал Крючков.

Он также назвал вбросом и фейком распространившуюся в украинских СМИ информацию о «прилете» по Бахчисараю. При этом ранее в социальных сетях очевидцы сообщили о дыме в районе поселка Почтовое в Бахчисарайской районе.

Ранее ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе. На опубликованных в Сети кадрах были видны столбы дыма на территории объекта. Губернатор Михаил Развожаев сообщил уточнил, что один из осколков снаряда был обнаружен возле театра Луначарского.

Глава региона заявил, что информация о пострадавших уточняется. Вместе с тем Telegram-канал «112» сообщил о шести людях, получивших ранения в результате ЧП. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники спецслужб и спасатели.

Незадолго до этого в Севастополе было временно приостановлено движение морского транспорта. Кроме этого, было перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту.