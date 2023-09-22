В Госдуме призвали начать наступление после удара по зданию штаба ЧФ России Депутат Соболев призвал начать наступление после удара по зданию штаба ЧФ России

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Депутат Госдумы Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru призвал начать наступление после удара ВСУ по историческому зданию штаба Черноморского флота России в Севастополе. Он отметил, что нужно «отодвигать линию фронта, уничтожать места базирования и модернизировать нашу ПВО».

Как ответить? Мы регулярно отвечаем, наносим удары крылатыми ракетами [по объектам ВСУ]. Надо решать вопросы с местами дислокации БПЛА ВСУ и модернизировать нашу ПВО, нужны тепловизионные станции. И вообще, нужно переходить к наступательным действиям, отодвигать линию фронта, уничтожать места базирования, модернизировать нашу ПВО. Она, в целом, лучшая...по сравнению даже с США, но есть недостатки, — считает Соболев.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке ВСУ по штабу Черноморского флота. Глава города сообщал об угрозе повторной атаки, но вскоре объявил отбой авиационной и ракетной тревоги, однако обратился к жителям с большой просьбой не выезжать в центр, объяснив, что дороги сейчас перекрыты, проводятся ряд специальных мероприятий.

Ранее Минобороны России в официальном Telegram-канале ведомства сообщило, что ПВО сбила пять украинских ракет в небе над Севастополем. В ведомстве уточнили, что в результате удара погиб один человек. Кроме этого, было повреждено историческое здание Черноморского флота.