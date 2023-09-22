Песков заявил, что Россия будет продолжать СВО Песков заявил, что Россия будет продолжать СВО до выполнения поставленных задач

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России продолжат проведение военной операции на Украине. По его словам, которые приводит РИА Новости, это необходимо, чтобы выполнить все поставленные задачи.

Мы тем временем продолжаем нашу специальную военную операцию, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами мы сами поставили, — сказал Песков.

Ранее замначальника управления Росгвардии по ДНР полковник Александр Ходаковский заявил, что России удалось преодолеть кризис в период проведения военной операции на Украине вопреки распространенному мнению, что затягивание боевых действий станет губительным для страны. Он подчеркнул, что сейчас это понимают и на Западе, у которого президент Украины Владимир Зеленский просит выделить помощь на нужды ВСУ.

Также российский писатель, политик и военный Захар Прилепин заявил, что Россия должна довести специальную военную операцию на Украине до конца. По его словам, если заключить перемирие в середине борьбы, оно не принесет необходимых результатов. Поэтому финальной точкой СВО, как считает Прилепин, не обязательно должен стать Киев.