Прилепин рассказал, как должна завершиться СВО Захар Прилепин: перемирие на середине дела не даст результатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Россия должна довести специальную военную операцию на Украине до конца, заявил в беседе с KP.RU российский писатель, политик и военный Захар Прилепин. По его словам, если заключить перемирие в середине борьбы, оно не принесет необходимых результатов. Поэтому финальной точкой СВО, как считает Прилепин, не обязательно должен стать Киев.

Они возьмут и столицу перенесут куда-нибудь к Польше. Придется там завершать. Главное — довести до конца. Перемирие на середине дела не даст результатов, о которых говорил президент. И уж тем более заканчивать спецоперацию, когда половина Донецкой области под противником, недопустимо, — подчеркнул писатель.

Он напомнил, что жители новых регионов уже встроились в российскую действительность, они получили паспорта и работают. По словам политика, такие же обычные люди живут в Кривом Роге, Николаеве и других городах, просто освобожденным территориям «повезло, а тем — нет». В связи с этим он выразил уверенность, что уже через год после подписания киевским режимом капитуляции в армии России появятся украинские подразделения.

Это возможно только после нашей военной победы, зафиксированной в Киеве. И тогда не через десять лет, а уже через год после подписания капитуляции у нас будут такие подразделения, — заявил публицист.

Он также рассказал о необходимости ведения качественно иной пропаганды для привлечения добровольцев в зону СВО. По его мнению, людей надо привлекать не только благами, но и пробуждать «родовые, метафизические представления».

Мужик должен увидеть в себе отражение его предков. Не надо торговаться: «У нас вот такие льготы». Это не мужской разговор. У нас люди суровые, и они требуют другого подхода. Детский садик бесплатный и продленка для ребенка — это уже вторая или третья часть разговора, — пояснил Захар Прилепин.

Ранее он рассказал, что завершить СВО можно даже за месяц, для чего нужно привлечь ударную группировку из 350 тысяч бойцов. Он подчеркнул, что цели спецоперации еще не выполнены.