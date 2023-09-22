«Кризис остался за спиной»: Ходаковский о положении России в период СВО Ходаковский заявил, что Россия преодолела кризис в ходе СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России удалось преодолеть кризис в период проведения военной операции на Украине вопреки распространенному мнению, что затягивание боевых действий станет губительным для страны, заявил в Telegram-канале замначальника управления Росгвардии по ДНР полковник Александр Ходаковский. Он подчеркнул, что сейчас это понимают и на Западе, у которого президент Украины Владимир Зеленский просит выделить помощь на нужды ВСУ.

Еще год назад считалось, что затягивание войны неизбежно приведет Россию к падению. Санкции ударят по экономике, война истощит запасы, непонятные сроки ее окончания снизят уровень мотивированности общества, проблемы в армии, тиражируемые всеми способами, вызовут недовольство. Все это должно было спровоцировать такие последствия, которые Россия не смогла бы переварить. <...> Но, по моему мнению, кризис остался за спиной. Ситуация, хоть и не стремительно, но выравнивается. И это понимают на Западе, — считает Ходаковский.

Он отметил, что кульминацией российского кризиса стала попытка мятежа ЧВК «Вагнер». По словам полковника, российская армия также пережила потерю территорий, «мясные штурмы», снарядный голод и «депрессию от того, что противник оказался способен на ответные действия». Он утверждает, что России удалось преодолеть все эти испытания и «восстановить дыхание», при котором намеченный курс невозможно остановить. Также Ходаковский заявил, что Запад продолжает вливать деньги в бесперспективное дело.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что общая стоимость нового пакета американской помощи Украине составит $128 млн. Он добавил, что поставки еще на $197 млн пойдут из ранее выделенных пакетов.