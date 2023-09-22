В Госдуме рассказали, кто мог быть в здании штаба ЧФ России во время удара Депутат Соболев: в здании штаба ЧФ России в момент удара могли и не быть военных

Депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru не исключил, что в историческом здании штаба Черноморского флота России в Севастополе в момент удара ВСУ никого не было. Он предположил, что соответствующие меры давно приняты.

Думаю, что давно приняты меры, чтобы там люди не находились. Надеюсь, что нам хватит здравого смысла, разве не достаточно урока крейсера «Москва»?, — добавил Соболев.

В разговоре с NEWS.ru парламентарий также призвал начать наступление после атаки ВСУ по Севастополю. Он отметил, что нужно «отодвигать линию фронта, уничтожать места базирования и модернизировать нашу ПВО».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке ВСУ по штабу Черноморского флота. Глава города сообщал об угрозе повторной атаки, но вскоре объявил отбой авиационной и ракетной тревоги, однако обратился к жителям с большой просьбой не выезжать в центр, объяснив, что дороги сейчас перекрыты, проводятся ряд специальных мероприятий.

Ранее Минобороны России в официальном Telegram-канале ведомства сообщило, что ПВО сбила пять украинских ракет в небе над Севастополем. В ведомстве уточнили, что в результате удара погиб один человек. Кроме этого, было повреждено историческое здание Черноморского флота.