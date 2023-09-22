Депутат Шеремет сравнил угрозы Киева уничтожить Крым с помешательством

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Михаил Шеремет

Угрозы советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка уничтожить Крым можно назвать помешательством, считает депутат Государственной думы Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, для Киева полуостров является своеобразным «бельмом на глазу». Парламентарий подчеркнул, что полуостров остается под надежной защитой Вооруженных сил России, несмотря на все угрозы.

У Зеленского и его прислужников, видимо, усугубляются проблемы с психическим состоянием. Для них полуостров как бельмо на глазу. Крым их постоянно гнетет и не дает покоя, так как является символом процветания сильной России, — заявил Шеремет.

На заявление Подоляка также отреагировал и представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его мнению, Украину необходимо лишить права иметь собственную армию. Такая мера обеспечит безопасность не только других европейских государств, но и самой Украины, считает он.

Михаил Шеремет ранее заявил, что Россия должна дать жесткий ответ в случае нанесения ударов по Крыму с применением западных ракет. По его мнению, западные страны, поставляющие снаряды Украине, необходимо признать полноценной стороной военного конфликта.