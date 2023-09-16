В ГД пригрозили жесточайшим ответом на удары по Крыму западными ракетами Депутат Шеремет пообещал жесточайший ответ на удары по Крыму западными ракетами

Фото: МО Украины

Россия должна дать жесточайший ответ в случае ударов по Крыму западными ракетами, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, необходимо признать стороной военного конфликта те страны, чьи снаряды применяются для ударов по Крыму, а также разорвать с ними дипломатические отношения.

Страны, чьи ракеты применяются украинскими террористами для ударов по Крыму, стоит признать стороной военного конфликта и разорвать с ними дипломатические и торговые отношения. Мы должны дать жесточайший ответ на любую агрессию, — сказал он.

Депутат также заявил, что страны Запада должны раз и навсегда осознать, что на любую агрессивную выходку в отношении России будет дан ответ.

Минобороны России ранее сообщило, что два корабля Черноморского флота получили повреждения в результате атаки ВСУ на Севастополь. Как уточнили в ведомстве, всего украинские военные выпустили по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе десять крылатых ракет.

Ранее стало известно, что при атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь пострадали 24 человека. По словам губернатора города Михаила Развожаева, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести.