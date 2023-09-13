Более 20 человек пострадало в результате атаки ВСУ на Севастополь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь пострадали 24 человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Минобороны России информацию не комментировало.

Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет. В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести, — написал Развожаев.

В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Глава Севастополя также призвал местных жителей доверять только проверенным источникам информации и не выкладывать видео о происшествии в Сеть.

Этой ночью Вооруженные силы Украины уже попытались атаковать Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, сработала система противовоздушной обороны. В районе Килен-балки начался пожар не на гражданском объекте. Глава региона отметил, что по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Развожаев также призывал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.