Минобороны сообщило о повреждении двух кораблей ЧФ после атаки ВСУ

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Патрульный корабль «Василий Быков»

Два корабля Черноморского флота получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщила пресс-служба Минобороны России. Всего ВСУ выпустили по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе десять крылатых ракет.

Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте, — говорится в заявлении.

В момент попадания в корабли украинских крылатых ракет суда находились на ремонте. Силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».

Ранее стало известно, что при атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь пострадали 24 человека. По словам губернатора города Михаила Развожаева, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. Глава Севастополя также призвал местных жителей доверять только проверенным источникам информации и не выкладывать видео о происшествии в Сеть.