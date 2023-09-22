Стало известно, как ВСУ смогли нанести удар по штабу Черноморского флота Депутат Соболев: РЛС могли не заметить ракеты или БПЛА, летевшие по штабу ЧФ РФ

Фото: МО РФ

Депутат Госдумы Виктор Соболев предположил, что ВСУ смогли нанести удар по историческому зданию Черноморского флота России в Севастополе, так как радиолокационные станции не всегда замечают низколетящие БПЛА или крылатые ракеты. Парламентарий также призвал модернизировать ПВО РФ, отметив, что у РФ ПВО одна из лучших.

У нас хорошая ПВО, лучше американской. Но у ПВО может быть два недостатка. Она может не видеть низколетящие БПЛА или крылатые ракеты. РЛС противник сразу видит и может спланировать движения БПЛА, чтобы он не попадал под радиолокатор и по высоте, и по направлению, а может нанести удар противорадиолокационной ракетой. Эти два недостатка нужно ликвидировать, — добавил Соболев.

Он отметил, что засечь низколетящие БПЛА или крылатые ракеты мешает отраженный от морских волн, рельефа местности, строений или деревьев фон.

В разговоре с NEWS.ru парламентарий также призвал начать наступление после атаки ВСУ по Севастополю. Он отметил, что нужно «отодвигать линию фронта, уничтожать места базирования и модернизировать нашу ПВО».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке ВСУ по штабу Черноморского флота. Глава города сообщал об угрозе повторной атаки, но вскоре объявил отбой авиационной и ракетной тревоги, однако обратился к жителям с большой просьбой не выезжать в центр, объяснив, что дороги сейчас перекрыты, проводятся ряд специальных мероприятий.

Ранее Минобороны России в официальном Telegram-канале ведомства сообщило, что ПВО сбила пять украинских ракет в небе над Севастополем. В ведомстве уточнили, что в результате удара погиб один человек. Кроме этого, было повреждено историческое здание Черноморского флота.