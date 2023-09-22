Село в Белгородской области попало под массированный обстрел ВСУ SHOT: ВСУ обстреляли село Наумовка в Белгородской области

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ВСУ обстреляли село Наумовка в Белгородской области из пулеметов и минометов, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что украинские военные атаковали населенный пункт с помощью 20 мин калибра 60 мм, а также совершили около 100 выстрелов из пулемета Калашникова. При этом пострадавших и разрушений нет.

Канал отмечает, что атака произошла вечером 21 сентября. По предварительной информации, ВСУ вел обстрел из села Ветеринарное Харьковской области, которое расположено в 200 метрах от границы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 сентября выпустили семь снарядов натовского калибра по Петровскому району Донецка. При этом столицу ДНР обстреляли два раза.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что в результате падения противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в Буденновском районе города было повреждено остекление входа школы № 120. Ракета была выпущена со стороны ВСУ по столице ДНР около 19:30 20 сентября. Также он рассказал о повреждении остекления двух школ в результате обстрела Кировского района города. При этом легкую контузию получил 13-летний ребенок. От госпитализации родители отказались.

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за сутки сбили и посадили на землю 42 украинских беспилотника, четыре крылатые ракеты Storm Shadow и пять снарядов, выпущенных из систем реактивного залпового огня ВСУ.