Следком возбудил 200 уголовных дел против иностранных наемников на Украине

Фото: МО Украины

Следственный комитет России возбудил 200 уголовных дел в отношении иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным пресс-службы, следователи собрали доказательства, которые позволили предъявить обвинения еще 25 иностранцам. В их число попали граждане Австралии, Австрии, Аргентины и Бельгии.

Организована работа по розыску указанных лиц. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 200 иностранных граждан, — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин также заслушал доклады о расследовании уголовных дел в отношении украинских военнослужащих. В частности, следователями были выявлены новые эпизоды преступлений ВСУ. В их числе дело командира украинского взвода Василия Ткачука, который отдавал подчиненным приказы о применении оружия в отношении мирных жителей весной 2022 года.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России занялся расследованием уничтожения избирательного участка в Запорожской области. Удар по нему наносился с помощью беспилотного летательного аппарата. Глава ЦИК Элла Памфилова уже назвала эту атаку террористическим актом.