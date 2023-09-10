СК расследует атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожской области СК проведет проверку после атаки на избирательный участок в Запорожской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России занялся расследованием факта уничтожения избирательного участка в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. О разрушении избирательного участка в регионе ранее рассказал замглавы ЦИК РФ Николай Булаев. СК РФ установит обстоятельства инцидента и даст правовую оценку действиям всех причастных.

Следователи СК России будут расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области <...>. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, — подчеркивается в сообщении.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что удар украинских дронов по избирательному участку в Запорожской области является терактом. По ее словам, разрешение на такие шаги ВСУ получили от Запада, поставляющего им оружие. Чиновник считает, что удар по Запорожью был целенаправленным.

Ранее Элла Памфилова заявила, что голосование во всех регионах завершено, процедуры сборки всех пяти ключей для расшифровки итогов дистанционного электронного голосования также проведены. Она подчеркнула, что избирательная система страны открыта и прозрачна, любая мелочь сейчас на поверхности, что-либо скрыть — невозможно.