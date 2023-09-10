«Теракт»: Памфилова об ударе БПЛА по избирательному участку под Запорожьем Памфилова: удар БПЛА по избирательному участку под Запорожьем является терактом

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Элла Памфилова

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что удар украинских дронов по избирательному участку в Запорожской области является терактом. По ее словам, которые приводит ТАСС, разрешение на такие шаги ВСУ получили от Запада, поставляющего им оружие.

Это террористический акт, которому Запад дал добро, поставляя оружие. <...> Что касается Запорожья — это было целенаправленно, — сказала Памфилова.

Утром заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев рассказал, что ночью в Запорожской области украинские дроны уничтожили избирательный участок. По его словам, целью противника было запугивание сотрудников избиркома.

Он добавил, что в Геническе Херсонской области каждый день по несколько раз происходят ракетные атаки и избирательные комиссии эвакуируются из своего основного помещения в подвальное.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины обстреляли в Запорожской области машину, в которой ехала семья с двумя детьми. По его словам, в результате обстрела ранения получили один из подростков и его мать. У 13-летнего мальчика зафиксировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать получила осколочное ранение ноги. Врачи оценили их состояние как стабильное.