Стало известно об обстреле ВСУ машины с детьми в Запорожской области Рогов: ВСУ обстреляли машину с семьей с двумя детьми в Запорожской области

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли в Запорожской области машину, в которой ехала семья с двумя детьми, сообщил в Telegram глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в результате обстрела ранения получили один из подростков и его мать.

Рогов уточнил, что минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки зафиксировали у 13-летнего мальчика и осколочное ранение ноги — у его матери. Врачи оценили их состояние как стабильное, заявили об отсутствии угрозы их жизням.

Общественник добавил, что находившиеся в момент обстрела в легковом автомобиле отец и дочь не пострадали.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВСУ за три месяца контрнаступления на Запорожском направлении лишились десятков тысяч бойцов, не дойдя до первой линии обороны российских сил. По его словам, противник понес масштабные потери в бронетехнике. Он добавил, что продвижение сил противника произошло в серой зоне - в районе Урожайного на Времевском выступе и Работино на Ореховском направлении. Как объяснил Рогов, эти места зачастую находятся в низине и хорошо простреливаются российскими войсками. Он подчеркнул, что ВСУ не смогли достичь укрепрайонов ВС РФ.