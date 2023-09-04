Рогов оценил потери ВСУ за время контрнаступления Рогов: ВСУ потеряли десятки тысяч человек, не дойдя до первой линии обороны

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины за три месяца контрнаступления на Запорожском направлении лишились десятков тысяч бойцов, не дойдя до первой линии обороны российских сил, заявил РИА Новости глава регионального общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник понес масштабные потери в бронетехнике.

Если подводить итоги их «контрнаступа», то все, что смогли сделать украинские войска, это потерять десятки тысяч боевиков, многие сотни единиц бронетехники и продвинуться на двух участках в районе Урожайного на Времевском выступе и Работино на Ореховском направлении примерно на 5–9 километров в глубину, — сказал Рогов.

Он добавил, что продвижение сил противника произошло в серой зоне и предполье. Как объяснил Рогов, эти места зачастую находятся в низине и хорошо простреливаются российскими войсками. Он подчеркнул, что ВСУ не смогли достичь укрепрайонов ВС РФ.

3 сентября Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что ВСУ продолжают наступать в районе населенных пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении. По его информации, по украинской армии ведется непрерывный огонь, поэтому продвинуться к рубежам у нее не получается. Военкоры пишут, что в связи с этим ВСУ предпринимают попытки обойти поселок с юга.