Вооруженные силы Украины за три месяца контрнаступления на Запорожском направлении лишились десятков тысяч бойцов, не дойдя до первой линии обороны российских сил, заявил РИА Новости глава регионального общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник понес масштабные потери в бронетехнике.
Если подводить итоги их «контрнаступа», то все, что смогли сделать украинские войска, это потерять десятки тысяч боевиков, многие сотни единиц бронетехники и продвинуться на двух участках в районе Урожайного на Времевском выступе и Работино на Ореховском направлении примерно на 5–9 километров в глубину, — сказал Рогов.
Он добавил, что продвижение сил противника произошло в серой зоне и предполье. Как объяснил Рогов, эти места зачастую находятся в низине и хорошо простреливаются российскими войсками. Он подчеркнул, что ВСУ не смогли достичь укрепрайонов ВС РФ.
3 сентября Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что ВСУ продолжают наступать в районе населенных пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении. По его информации, по украинской армии ведется непрерывный огонь, поэтому продвинуться к рубежам у нее не получается. Военкоры пишут, что в связи с этим ВСУ предпринимают попытки обойти поселок с юга.