В Запорожской области дроны ВСУ уничтожили избирательный участок

Фото: МО Украины

Заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев рассказал, что ночью в Запорожской области украинские дроны уничтожили избирательный участок. По его словам, которые приводит РИА Новости, целью противника было запугивание сотрудников избиркома.

Он (избирательный участок. — NEWS.ru) разрушен, [это произошло] в 02:05, и понятно, что никого из членов комиссии там не было. Понятно, что это цель запугать людей, чтобы они не вышли на работу, — сообщил Булаев.

Он добавил, что в Геническе Херсонской области каждый день по несколько раз происходят ракетные атаки и избирательные комиссии эвакуируются из своего основного помещения в подвальное.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины обстреляли в Запорожской области машину, в которой ехала семья с двумя детьми. По его словам, в результате обстрела ранения получили один из подростков и его мать. У 13-летнего мальчика зафиксировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать получила осколочное ранение ноги. Врачи оценили их состояние как стабильное.