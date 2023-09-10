Памфилова объявила о завершении голосования во всех регионах

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Элла Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что голосование во всех регионах завершено, процедуры сборки всех пяти ключей для расшифровки итогов дистанционного электронного голосования также проведены. Она подчеркнула, что избирательная система страны открыта и прозрачна, любая мелочь сейчас на поверхности, что-либо скрыть — невозможно.

Везде голосование завершено, ключи расшифрования собраны по всем пяти часовым поясам. Большинство регионов отработали все три дня, — сказала она.

Глава ЦИК отметила, что во время процедуры выборов было совершено более 30 тысяч атак на ресурсы избирательной системы, системы защиты справились с ними. Она отметила, что «запас прочности у нас большой».

В России 10 сентября завершился единый день голосования. В 54 регионах страны проводились 78 избирательных кампаний. Впервые в процедуре выборов принимали участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Ранее общественный деятель из Исландии Конрад Магнуссон, побывавший на выборах в Херсонской области в качестве наблюдателя, рассказал, что жители, приходящие на голосование, действительно хотят быть частью России. По его мнению, они не желают возвращаться к тому, что было до воссоединения с РФ.