В НАТО осудили выборы в новых регионах России Представитель НАТО Уайт назвал выборы в новых регионах России нелегитимными

Фото: Пресс-служба Дениса Пушилина/ТАСС

Единый день голосования в Донецке

НАТО осуждает выборы в новых регионах России и считает их нарушением международного права, заявил официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт. По его словам, опубликованным в Twitter (X), текущая процедура волеизъявления местных жителей на присоединенных к РФ по итогам референдумов бывших украинских территориях является «фикцией».

НАТО осуждает проведение Россией так называемых выборов на оккупированных территориях Украины. Они являются фикцией, очередным нарушением международного права и нелегитимны. НАТО — на стороне Украины, — сообщил Уайт.

В России 10 сентября пройдет единый день голосования. В 54 регионах страны состоятся 78 избирательных кампаний, будет замещено более 34 тысяч мандатов. Впервые в процедуре выборов примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Ранее председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова сообщила, что на выборах в регионе будут присутствовать международные эксперты из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.