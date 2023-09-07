Стало известно, кто из иностранцев приедет на выборы в Херсонской области На выборы в Херсонской области приедут эксперты из Европы, Азии, Африки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На выборах в Херсонской области будут присутствовать международные эксперты из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, сообщила ТАСС председатель регионального избиркома Марина Захарова.

К нам едут международные эксперты из Индии, Бразилии, Мозамбика, Испании, Исландии, Нидерландов, — сказала она.

Захаров также подчеркнула, что наблюдатели от общественных организаций и политических партий признают легитимность выборного процесса, несмотря на всю сложность проведения избирательной кампании в регионе.

В России 10 сентября пройдет Единый день голосования. В 54 регионах страны состоятся 78 избирательных кампаний, будет замещено более 34 тысяч мандатов. Впервые в процедуре выборов примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В последней предстоит избрать депутатов областной думы и представительных органов 14 муниципалитетов.

Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что на предстоящих выборах в законодательные органы в ЛНР и ДНР будут представлены все пять парламентских партий, а в Запорожской и Херсонской областях — только четыре. Она также отметила, что на выборах зарегистрировано 18 списков кандидатов, столько же будет представлено и на муниципальных выборах.