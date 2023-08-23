Памфилова раскрыла особенности выборов в новых регионах Памфилова: в новых регионах на выборах будут представлены четыре-пять партий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Элла Памфилова

На предстоящих выборах в законодательные органы в ЛНР и ДНР будут представлены все пять парламентских партий, а в Запорожской и Херсонской областях только четыре, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова во время заседания комитета. Ее трансляция опубликована на сайте ЦИК.

В ДНР и ЛНР на выборах в законодательные органы будут представлены все пять парламентских партий, а в Запорожской и Херсонской — четыре партии, — сказала Памфилова.

Она также отметила, что на выборах также зарегистрировано 18 списков кандидатов, столько же будет представлено и на муниципальных выборах.

Ранее глава ЦИК также отметила, что западная демократия серьезно деградировала и ее не следует воспринимать в качестве некоего примера для подражания. При этом свое ведомство она назвала одним из самых эффективных в России, так как Центризбирком способен решать задачи с минимальными затратами. До этого она заявляла, что в ходе избирательной кампании 2023 года дистанционное электронное голосование могут применить в 20–25 регионах России. Выборы будут проводиться в единый день голосования 10 сентября.

В то же время в Хакасии решили отказаться от проведения дистанционного электронного голосования на выборах в 2023 году. По словам замглавы республики Татьяны Курбатовой, использование ДЭГ может ограничить право на участие в голосовании более трети населения республики, это сельские жители.