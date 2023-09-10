«Они не боялись»: наблюдатель рассказал о выборах в Херсонской области Наблюдатель Магнуссон о выборах в Херсоне: люди выполняли свой гражданский долг

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Жители Херсонской области пришли участвовать в выборах в регионе, поскольку они хотят быть частью России и не желают возвращаться к тому, что было до воссоединения региона с РФ, заявил на мероприятии «Ночь выборов» наблюдатель из Исландии, общественный деятель Конрад Магнуссон. По его словам, которые приводит NEWS.ru, жители региона отправились голосовать, несмотря на опасность попасть под обстрел ВСУ. Магнуссон подчеркнул, что избиратели выглядели довольными, зная, что выполняют свой гражданский долг.

Наблюдатель отметил, что Россия обеспечила достойную защиту граждан во время мероприятия, и добавил, что в его регионе, откуда он родом, на выборах опасно, поскольку там нет ни полиции, ни охраны. Он уточнил, что люди шли голосовать, несмотря на информацию об уничтожении дронами ВСУ избирательного участка в Запорожской области, и отметил храбрость и целеустремленность жителей Херсона.

Когда я находился там, я узнал, что была осуществлена атака дроном на один из участков, однако люди все равно шли голосовать. Выполнив свой гражданский долг, они выглядели довольными, они хотели выразить свою волю, — сказал наблюдатель.

Ранее заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев рассказал, что ночью в Запорожской области украинские беспилотные летательные аппараты уничтожили избирательный участок. По его словам, целью противника было запугивание сотрудников избиркома.