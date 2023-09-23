На Украине в третий раз за ночь сообщили о взрывах под Днепром

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В ночь на субботу, 23 сентября, новый взрыв прогремел в Днепровской области Украины, сообщает издание «Зеркало недели». Ранее СМИ уже дважды сообщали о многочисленных взрывах в Днепре.

В Днепре взрыв, — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в промежутке с 04:13 по 04:28 воздушная тревога была объявлена в Днепровской, Харьковской и Полтавской областях Украины.

Ранее о многочисленных взрывах в городе сообщали «Страна.ua» и также «Зеркало недели». Также СМИ рассказывали, что взрывы также прогремели в Кривом Роге и в подконтрольном ВСУ Херсоне.

До этого сообщалось, что несколько взрывов прозвучало в Харькове. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, на всей территории страны утром 21 сентября была объявлена воздушная тревога. Также серия взрывов прогремела в городе Хмельницком.

Перед этим стало известно о взрывах в Киевской области. В свою очередь воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, кроме Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей Украины. Тревога объявлялась 21 сентября в период с 03:52 по 04:54 (время совпадает с мск).