Украинский военный сдал россиянам списки корректировщиков в ДНР РИА Новости: офицер ВСУ сдал военным РФ данные командования 10-го корпуса

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Офицер ВСУ, сдавшийся в плен российским военным, предоставил подробные сведения о корректировщиках в ДНР, наводящих удары артиллерии украинских войск, а также раскрыл личности и телефоны командования 10-го армейского корпуса армии Украины на Южном направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Всю информацию пленный предоставил в первые же часы после сдачи.

Добровольно сдавшийся украинский офицер передал данные — в них входят фамилия, имя и отчество, должности, звания и телефоны, вид деятельности, — сказал собеседник агентства.

Украинец показал, где в его смартфоне находятся папки с данными на кадровых офицеров, арткорректировщиков и наводчиков, пояснил конкретные зоны ответственности последних. В частности, пленный сообщил, что наводчики корректируют удары по скоплениям живой силы, техники, указывают места, где находятся командные пункты ВС РФ в Мариуполе, Волновахе, Старомайорском, Красной Поляне.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что группа бойцов Вооруженных сил Украины сдалась в плен без боя на Времевском выступе в Запорожской области. Он уточнил, что украинских солдат пленили бойцы из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России.

В свою очередь пленный украинский солдат рассказал, что военным Вооруженных сил Украины опасно ходить по улицам Киева в военной форме, поскольку жители города могут принять их за сотрудников военкомата. Он добавил, что в украинской столице старался одеваться в гражданскую одежду, опасаясь нападения.