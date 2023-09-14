Бойцы ВСУ без боя сдались в плен на Времевском выступе Рогов: группа бойцов ВСУ сдалась без сопротивления на Времевском выступе

Фото: МО РФ

Группа бойцов Вооруженных сил Украины сдалась в плен без боя на Времевском выступе в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что украинских солдат пленили бойцы из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России.

Группа украинских военных без сопротивления сдалась в плен в районе села Новомайорское на Времевском выступе, — сказал Рогов.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины все чаще сдаются в плен, отказываясь выполнять обрекающие их на смерть приказы командования. По мнению офицера, подобная ситуация происходит из-за того, что украинских военных плохо обучили.

В сентябре четверо военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова смогли пленить 11 бойцов ВСУ. На кадрах, снятых квадрокоптером, видно, как из укрытия выходят более десятка украинских военных, после чего без какого-либо сопротивления ложатся на землю.

В конце августа бойцы добровольческой бригады «Волки» пленили несколько польских наемников в ходе боевых действий в районе Соледара. По словам солдат, наемники пытались атаковать российские позиции, однако попытка наступления в конечном счете провалилась.