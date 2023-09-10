Российские десантники взяли в плен отделение ВСУ на Запорожском направлении Четыре бойца ВДВ РФ взяли в плен отделение ВСУ на Запорожском направлении

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские десантники взяли в плен отделение ВСУ на Запорожском направлении. Кадры работы армии РФ размещены в Telegram-канале соединения Воздушно-десантных войск России, участвовавшем в этом непосредственно.

Четверо военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова смогли пленить 11 бойцов ВСУ. На кадрах, снятых квадрокоптером, видно, как из укрытия выходят более десятка украинских военных, после чего какого-либо сопротивления ложатся на землю.

В сообщении утверждается, что российские бойцы сначала увидели двоих военных ВСУ, однако когда проследовали за ними, нашли целое отделение.

Бойцы Вооруженных сил Украины все чаще сдаются в плен, отказываясь выполнять обрекающие их на смерть приказы командования, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По мнению офицера, подобная ситуация происходит из-за того, что украинских военных плохо обучили.

Ранее бойцы 200-й бригады Южного военного округа после неудачной контратаки украинских сил взяли в плен под Артемовском восемь солдат противника, рассказал российский разведчик. Он уточнил, что все пленные — военнослужащие 30-й бригады ВС Украины.