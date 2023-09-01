Стало известно, сколько солдат ВСУ взято в плен под Артемовском Бойцы 200-й бригады ЮВО взяли в плен под Артемовском восемь солдат ВСУ

Фото: МО Украины

Бойцы 200-й бригады Южного военного округа после неудачной контратаки украинских сил взяли в плен под Артемовском (переименован в Бахмут) восемь солдат противника, рассказал РИА Новости российский разведчик. Он уточнил, что все пленные — военнослужащие 30-й бригады ВС Украины.

Взяли в плен во время накатов восемь пленных, — рассказал разведчик.

По словам одного из украинских солдат, он видел горы трупов, и ему пришлось всю ночь и весь следующий день находится рядом с телами погибших, пока он не попал в плен.

Ранее сегодня, 1 сентября, он сообщил, что Вооруженные силы Украины при многодневных контратаках под Артемовском потеряли более 80 солдат и около восьми единиц тяжелой техники и вооружения.

Кроме этого, российские военные предотвратили высадку вражеской пехоты около Артемовска. По словам собеседника агентства, сейчас в районе населенного пункта «можно наблюдать горы трупов украинских военнослужащих». При этом командование ВСУ не забирает с поля боя тела погибших солдат и не разрешает российской стороне передать их родным или захоронить.

Ранее сообщалось, что нацбат «Волки Да Винчи» понес большие потери в ходе боев за Артемовск. Бойцы нацбата проходили обучение в США и Германии. Когда началась российская спецоперация на Украине, «Волки Да Винчи» базировались в Донбассе.