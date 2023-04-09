В Артемовске ликвидировали бойцов элитного отряда ВСУ «Волки Да Винчи» «РВ»: в Артемовске уничтожили пять бойцов элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Российские военные ликвидировали в Артемовске (украинское название — Бахмут) группу из пяти бойцов элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи». Данный спецотряд несет большие потери в боях за город, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

О гибели бойцов из «Волков Да Винчи» рассказали в самом подразделении, разместив некролог.

Бойцы данного спецотряда проходили обучение в США и ФРГ. Когда началась российская спецоперация на Украине «Волки Да Винчи» базировались в Донбассе. Осенью прошлого года стало известно об их участии в боях за Купянск в Харьковской области. В феврале 2023 года сообщалось о гибели четырех бойцов этого спецотряда.

Ранее стало известно,что в бою под Артемовском 7 марта погиб один из лидеров «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Дмитрий Коцюбайло. Он являлся комбатом 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Да Винчи. Там же, под Артемовском, российские военные ликвидировали боевика ВСУ Александра Созанского, который известен тем, что являлся участником карательного батальона «Золотые ворота» украинского МВД.