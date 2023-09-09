Полковник рассказал о сдаче солдат ВСУ в плен из-за невыполнимых приказов Полковник Макгрегор: бойцы ВСУ сдаются в плен из-за невыполнимых приказов

Фото: МО Украины

Бойцы Вооруженных сил Украины все чаще сдаются в плен, отказываясь выполнять обрекающие их на смерть приказы командования, заявил в своем блоге на YouTube бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По мнению офицера, подобная ситуация происходит из-за того, что украинских военных плохо обучили, после чего отдали невыполнимый приказ штурмовать хорошо укрепленную оборону ВС России.

Число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растет с каждым днем, — заявил он.

Макгрегор добавил, что невосполнимые потери украинских сил составили 400 тысяч человек, что является «невероятно большой цифрой». Офицер также подчеркнул, что на Западе не говорят правду о происходящем на передовой.

Ранее Макгрегор заявил, что российские войска в случае необходимости могут занять Одессу. Сейчас, по его словам, ВС России продвигаются осторожно в надежде, что кто-то на Украине способен договориться о прекращении вооруженного конфликта. Офицер также высказал мнение, что РФ окружит Харьков после наступления украинских войск. В настоящее время, он считает, осуществляемые киевскими властями действия «терпят фиаско».