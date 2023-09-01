В США сообщили, что Россия может занять Одессу Макгрегор: ВС России при необходимости могут освободить Одессу

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Российская армия в случае необходимости способна занять Одессу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube. По его словам, сейчас ВС России продвигаются осторожно, надеясь, что кто-то на Украине способен договориться о прекращении конфликта. Однако, отметил Макгрегор, надежд на такой исход мало и в России скоро это поймут

Они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет, — сказал Макгрегор.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее отмечал, что украинские военные начали активно возводить линию оборонительных сооружений на подступах к Харькову. По его словам, строители и военные роют траншеи и противотанковые рвы, а также готовят территорию к минированию.

До этого Марочко заявил, что ВСУ стягивают тыловые подразделения к фронту на Купянском направлении. По его словам, таким образом украинские войска хотят ускорить восстановление поврежденной в боях техники.

До этого Марочко заявлял, что колонна инженерной техники ВСУ прибыла в Харьков. В составе колонны двигались понтонные автомобили КрАЗ. Он предположил, что украинская армия планирует форсировать ближайшие реки и перейти в контрнаступление.