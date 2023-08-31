Марочко сообщил о передвижении тыловых подразделений ВСУ под Купянском

Фото: МО Украины

ВСУ стягивают тыловые подразделения к фронту на Купянском направлении, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, таким образом украинские войска хотят ускорить восстановление поврежденной в боях техники.

В ходе активной фазы боевых действий ВФУ (вооруженные формирования Украины. — NEWS.ru) ежедневно теряют личный состав и технику. Для ускорения процесса восстановления вооружения и военной техники к линии боевого соприкосновения направлены подвижные войсковые ремонтные средства, — сообщил Марочко.

Он добавил, что в прифронтовых населенных пунктах ВСУ разворачивают мобильные госпитали. Преимущественно они располагаются в подвалах зданий. Основной задачей таких госпиталей является стабилизация раненых для дальнейшей эвакуации. Марочко также отметил, что в красную зону передислоцируются подразделения материально-технического обеспечения ВСУ для сокращения времени доставки необходимого.

Ранее Марочко рассказал, что командование ВСУ подводит на Сватовско-Кременской участок фронта новые резервы, преимущественно состоящие из радикально настроенных солдат. По его словам, их распределяют по участкам, где существует угроза прорыва украинских оборонительных рубежей. Кроме того, такие солдаты уже задействованы в штурмовых операциях.