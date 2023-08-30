«Мотивированные радикалы»: Марочко заявил о подводе новых резервов ВСУ Марочко заявил о прибытии радикально настроенных солдат ВСУ к границе ЛНР

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины подводит на сватовско-кременской участок фронта новые резервы, преимущественно состоящие из радикально настроенных солдат, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, их распределяют по участкам, где существует угроза прорыва украинских оборонительных рубежей. Кроме того, такие солдаты уже задействованы в штурмовых операциях.

На сватовско-кременском участке отмечается прибытие дополнительных резервных подразделений с мотивированными боевиками-радикалами, — заявил Марочко.

По словам отставного офицера, российские позиции пытаются штурмовать военнослужащие 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Он напомнил, что в ее состав входит отдельный отряд спецназа «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который пытается вернуть утраченные участки в районе населенного пункта Кременная. Однако эти попытки не увенчались успехом.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ранее заявил, что командование Вооруженных сил России подготовило ловушку для украинских солдат. По его словам, в случае, если им удастся прорвать российскую линию обороны, они попадут в уничтожающий «огненный котел».