В ЛНР заявили, что ВСУ возводят линию обороны перед Харьковом Марочко: ВСУ возводят линию обороны на подступах к Харькову

Фото: МО Украины

Украинские военные начали активно возводить линию оборонительных сооружений на подступах к Харькову, заявил в беседе с РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, строители и военные роют траншеи и противотанковые рвы, а также готовят территорию к минированию.

Юго-восточнее населенного пункта Харьков начали активно вестись инженерные работы по возведению фортификационных сооружений. Также роются траншеи, противотанковые рвы, подготавливаются площади для минирования. На работах задействована не только военная техника, но и коммунальные службы и частные предприятия, — уточнил Марочко.

Накануне Марочко заявил, что ВСУ стягивают тыловые подразделения к фронту на Купянском направлении. По его словам, таким образом украинские войска хотят ускорить восстановление поврежденной в боях техники.

До этого Марочко заявлял, что колонна инженерной техники ВСУ прибыла в Харьков. В составе колонны двигались понтонные автомобили КрАЗ. Он предположил, что украинская армия планирует форсировать ближайшие реки и перейти в контрнаступление.