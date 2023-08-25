Марочко заявил о прибытии понтонной техники ВСУ в Харьков

Фото: МО Украины

Колонна инженерной техники Вооруженных сил Украины прибыла в Харьков, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в составе колонны двигались понтонные автомобили «КрАЗ». Предполагается, что украинская армия планирует форсировать ближайшие реки и перейти в контрнаступление. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали эту информацию.

На одно из гражданских предприятий населенного пункта Харьков прибыла военная колонна инженерных войск вооруженных формирований Украины. Большую часть техники составляет понтонный парк на базе автомобиля «КрАЗ», — уточнил Марочко.

Марочко также уточнил, что понтонно-мостовой парк украинской армии позволяет ей наводить переправу через реки длиной более 50 метров. При этом грузоподъемность такой переправы составляет около 60 тонн. Отмечается, что немецкий танк Leopard 2, переданный Украине западными партнерами, весит от 50,5 до 63 тонн в зависимости от модификации. Вес американской бронемашины M2 Bradley же составляет от 22,7 до 34 тонн.

Как сообщалось ранее, российские артиллеристы из состава группировки «Юг» совершили огневой налет на пункт дислокации Вооруженных сил Украины на территории ДНР. По словам руководителя пресс-центра группировки Вадима Астафьева, цели удара находились в районе Клещеевки. В ходе атаки были уничтожены украинские БМП, станция РЭБ, самоходная артиллерийская установка Krab и американские гаубицы М777.