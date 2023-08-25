Российская артиллерия поразила пункт дислокации ВСУ у Клещеевки Минобороны: российская артиллерия поразила пункт дислокации ВСУ у Клещеевки

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Артиллерия группировки «Юг» совершила огневой налет на пункт дислокации ВСУ в ДНР, сообщил РИА Новости руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Он уточнил, что цели находились в районе Клещеевки под Артемовском.

Артиллерией группировки выполнен огневой налет по пункту временной дислокации и опорному пункту 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки и Андреевки, — сказал военный.

По его словам, также были уничтожены две БМП украинских войск в Григоровке и Андреевке, а также станция РЭБ в Белеевке и блиндаж в деревне Победа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ утратили самоходную артиллерийскую установку Krab, две буксируемые гаубицы «Мста-С» и американскую М777, а также три миномета 120-го калибра, добавил Астафьев.

Ранее он сообщал, что ВС России уничтожили три вагона с боеприпасами украинских сил на Авдеевском направлении. Он отметил, что в результате удара по станции разгрузки Межевая также были ликвидированы бойцы ВСУ. Кроме этого, расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» ударили по скоплению сил противника и техники в районе населенного пункта Новодмитровка.