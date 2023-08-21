Минобороны РФ: российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные уничтожили три вагона с боеприпасами Вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Удар был произведен по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении.

Ракетными подразделениями южной группировки войск нанесен удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении, уничтожено три вагона с боеприпасами, десять единиц транспортных средств подвоза, — сказал Астафьев.

По его словам, атака также привела к ликвидации значительного числа живой силы украинской армии. Кроме этого, российские расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» нанесли удар по территории сосредоточения солдат и мотострелкового батальона ВСУ около населенного пункта Новодмитровка, добавил глава пресс-центра группировки.

Ранее стало известно, что штурмовые отряды группировки войск «Запад» ликвидировали свыше 40 солдат Вооруженных сил Украины при наступлении на Купянском направлении. Кроме этого, ВС РФ захватили опорный пункт и четыре блиндажа. В течение дня украинская армия осуществила пять контратак на позиции Вооруженных сил России с помощью бронетехники. По словам офицера пресс-центра группировки «Запад» Ярослава Якимкина, все атаки были успешно отражены.