Российские солдаты взяли в плен польских наемников в районе Соледара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцы добровольческой бригады «Волки» взяли в плен несколько польских наемников в ходе боевых действий в районе Соледара, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в бригаде. По словам солдат, наемники пытались атаковать российские позиции, однако попытка наступления в конечном счете провалилась. Также в плен были взяты несколько военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Недавно был сильный накат противника на северном фланге в районе Соледара. Атаки противника были отбиты, взяты в плен несколько бойцов ВСУ и польских наемников, — рассказали члены бригады.

Отмечается, что в ходе наступления украинские солдаты и польские наемники использовали ствольную артиллерию, минометы и кассетные боеприпасы. Противник пытается взять населенный пункт штурмом уже три дня, однако ни одна из попыток прорвать российскую оборону не увенчалась успехом.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются вернуть утраченные позиции на территории региона. По его словам, российская армия успешно сдерживает натиск украинских солдат и иностранных наемников, продолжаются ожесточенные бои. Наиболее серьезные боестолкновения наблюдаются в районе Синьковки и Петропавловки.