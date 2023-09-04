Пленный боец ВСУ заявил, что военным опасно ходить по улицам Киева в форме

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасно ходить по улицам Киева в военной форме, поскольку жители города могут принять их за сотрудников военкомата, разносящих повестки, сообщил РИА Новости пленный солдат ВСУ. Он рассказал, что в столице старался одеваться в гражданскую одежду, опасаясь нападения.

Был в городе Киеве. Ходим только в гражданке, я даже в военкомат ходил в гражданке. Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу, — сказал пленный.

Солдат заявил, что ему стыдно носить форму в городе из-за сотрудников военных комиссариатов. По его словам, в таких учреждениях устанавливается такса за разные услуги и гражданам помогают «отмазаться» от службы.

По данным издания Financial Times, Украина столкнулась с серьезной проблемой коррупции в военкоматах. Призывникам предлагается купить справки об освобождении от военной службы стоимостью в $6 тысяч. Альтернативным вариантом остается побег из страны, однако пограничная служба регулярно задерживает уклонистов.

Ранее в Верховной раде предложили привлечь к поиску призывников сотрудников коммунальных служб. Депутаты считают, что их необходимо наделить правом сбора информации о мужчинах, подлежащих призыву.